Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!Дети и семья"Зятя жалко! — сокрушается теща. — Приходит с работы и берется за домашние дела"— .Зашла к ним в субботу, ягоды купила, хотела внучке передать, — рассказывает шестидесятилетняя Лариса Львовна.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМаксим Шишкин"Рано или поздно Роману все это надоест... Захочется женской заботы. .. И наверняка рядом найдется дама..." - самый верный прогноз. Теще по барабану на зятя, она не под то заточена, но, как дама далеко не глупая, понимает, что дочурка крепко рискует.Комментировать
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