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"Зятя жалко! — сокрушается теща. — Приходит с работы и берется за домашние дела"

"Зятя жалко! — сокрушается теща. — Приходит с работы и берется за домашние дела"

— .Зашла к ним в субботу, ягоды купила, хотела внучке передать, — рассказывает шестидесятилетняя Лариса Львовна.

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Максим Шишкин
"Рано или поздно Роману все это надоест... Захочется женской заботы. .. И наверняка рядом найдется дама..." - самый верный прогноз. Теще по барабану на зятя, она не под то заточена, но, как дама далеко не глупая, понимает, что дочурка крепко рискует.

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