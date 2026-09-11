Рар: у властей Германии есть лишь одна возможность запретить партию АдГ

«В европейской истории завершается целый период, в котором доминировали леволиберальные силы. Правые партии почти повсеместно рвутся к власти.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СК Российский дизель...
- ВН Зачем генералы НА...
- ВН «Риск вымирания ч...
без смены капиталистической парадигмы вся эта возня правых будет куплена глобальным наднациональным частным капиталом, - к бабке не ходи!, - ибо эти "правые" голодные, к власти и, следовательно, к тому же баблу они и стремятся. мы с поручиком не видим, как эти "голодные" будут рулить без бабла. а бабло, повторюсь в который раз, в руках кукловодов, которые, к слову, не вчера родились. т.о. наш с поручиком скромный вывод - шило на мыло. в каком-то аспекте мона рассматривать, как "шаг назад" от глобальной пирамиды власти (в обмен на глобальные деньги), но не на долго, ибо целей и задач кукловоды не меняли. а реально в этом мiре нет "движущей силы", способной противопоставить кукловодам знАчимую альтернативу. даже БРИКС+, о котором сегодня в Индии, лишь обсуждает текущий момент, отложив валютные вопросы. а как, скажите, воевать с кукловодами, оставаясь внутри их пирамиды доллара?