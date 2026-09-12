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Газета.ру

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Чемпион ОИ Васильев заявил, что Загитова ставит себя выше остальных со штрафами

Чемпион ОИ Васильев заявил, что Загитова ставит себя выше остальных со штрафами

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что большое количество нарушений ПДД у чемпионки Олимпиады по фигурному катанию Алины Загитовой выглядит странным.

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