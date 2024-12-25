Взрыв газа произошел во Владикавказе в ТЦ «Алания Молл»

Погибла женщина, еще около десяти человек пострадали — представители персонала и прохожие. В самом центре в этот момент людей еще не былоВ крупном торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе произошел взрыв.
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