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Взрыв газа произошел во Владикавказе в ТЦ «Алания Молл»

Взрыв газа произошел во Владикавказе в ТЦ «Алания Молл»

Погибла женщина, еще около десяти человек пострадали — представители персонала и прохожие. В самом центре в этот момент людей еще не былоВ крупном торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе произошел взрыв.

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