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Асламова рассказала о многочасовых допросах в Косово

Асламова рассказала о многочасовых допросах в Косово

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Ранее задержанная в Косово журналистка "Комсомольской правды" Дарья Асламова рассказала, что спецслужбы самопровозглашенной республики допрашивали ее много часов и постоянно спрашивали "о работе на российскую разведку".

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