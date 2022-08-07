Асламова рассказала о многочасовых допросах в Косово

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Ранее задержанная в Косово журналистка "Комсомольской правды" Дарья Асламова рассказала, что спецслужбы самопровозглашенной республики допрашивали ее много часов и постоянно спрашивали "о работе на российскую разведку".