USC, UCLA Study: 2028 Olympics Could Uproot 1000s Of 'Unhoused' People Authored by College Fix Staff via The College Fix, Even if they're relocated it 'can still carry serious consequences'.
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