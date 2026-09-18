Zero Hedge
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Zero Hedge

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USC, UCLA Study: 2028 Olympics Could Uproot 1000s Of 'Unhoused' People

USC, UCLA Study: 2028 Olympics Could Uproot 1000s Of 'Unhoused' People

USC, UCLA Study: 2028 Olympics Could Uproot 1000s Of 'Unhoused' People Authored by College Fix Staff via The College Fix, Even if they're relocated it 'can still carry serious consequences'.

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