Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 431 подписчик

Войска РЭБ поддерживают штурм Красного, защищая пехоту в боях (ВИДЕО)

Войска РЭБ поддерживают штурм Красного, защищая пехоту в боях (ВИДЕО)

Войска РЭБ поддерживают штурм Красного, защищая пехоту в боях, а на кадрах ниже — новые перехваты сигналов вражеских БпЛА-камикадзе и последующее их уничтожение нашими специалистами радиоэлектронной борьбы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх