Войска РЭБ поддерживают штурм Красного, защищая пехоту в боях (ВИДЕО)

Войска РЭБ поддерживают штурм Красного, защищая пехоту в боях, а на кадрах ниже — новые перехваты сигналов вражеских БпЛА-камикадзе и последующее их уничтожение нашими специалистами радиоэлектронной борьбы.
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