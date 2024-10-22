Анджелина Джоли и Акала дебютировали на официальном мероприятии

Джоли перестала скрывать свои отношения с бойфрендом. Анджелина Джоли пригласила бойфренда на свою премьеру LEGION-MEDIAАнджелина Джоли произвела сильное впечатление на гостей мероприятия, появившись на премьере нового фильма с ее участием в Лондоне.