Анджелина Джоли и Акала дебютировали на официальном мероприятии

Джоли перестала скрывать свои отношения с бойфрендом. Анджелина Джоли пригласила бойфренда на свою премьеру LEGION-MEDIAАнджелина Джоли произвела сильное впечатление на гостей мероприятия, появившись на премьере нового фильма с ее участием в Лондоне.
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