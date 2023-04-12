Военное обозрение

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Почему Николай I не решился взять Константинополь

Почему Николай I не решился взять Константинополь

Л. Блинов. Наваринское сражение Средиземноморский театр Принудить к миру Турцию после Наваринского разгрома (Разгром турецко-египетского флота в Наваринском сражении) не удалось.

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