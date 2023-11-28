Театр абсурда
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Театр абсурда

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Скандальное интервью соратника Зеленского Д. Арахамия — крысы бегут, сдавая союзников?

Скандальное интервью соратника Зеленского Д. Арахамия — крысы бегут, сдавая союзников?

Украина заплатила сотнями тысяч жизней в угоду британскому премьеру и западным союзникам Алексей Песков На фото: Давид Арахамия (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press) Лидер президентской фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия дал интервью украинскому телеканалу «1+1».

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