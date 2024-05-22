Politico: Зеленский может совершить «турне» по Европе для просьбы о помощи

Президент Украины Владимир Зеленский готовится совершить ряд заграничных поездок. Посещение различных мероприятий запланировано для того, чтобы попросить у европейских союзников больше помощи, сообщает издание Politico со ссылкой на собственные источники.
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