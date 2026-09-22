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Царьград

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В Забайкалье подвели итоги выборов в Госдуму IX созыва

В Забайкалье подвели итоги выборов в Госдуму IX созыва

Избирком Забайкальского края завершил подсчёт голосов на выборах депутатов Госдумы IX созыва, признав их состоявшимися; наибольшую поддержку избирателей получила Марина Секержитская — 102 179 голосов.

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