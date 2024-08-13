Вот на что Путин намекнул Америке: «Скиф» у вас под носом, сигнал — и Лос-Анджелес превращается в пыль

Смертельный для США контейнер до команды «Огонь!» Россия готовится спрятать на дне океана Отгремевший салютами в последнее воскресенье июля День Военно-Морского флота для президента Владимира Путина оказался как нельзя кстати.
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