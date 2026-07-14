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Врач Белоусов: красная, черная и белая смородина отличаются химическим составом

Врач Белоусов: красная, черная и белая смородина отличаются химическим составом

Смородина - одна из самых полезных ягод, выращиваемых в России. Она богата витаминами, антиоксидантами, органическими кислотами и пищевыми волокнами, поддерживающими иммунитет, здоровье сердца, сосудов и пищеварительной системы.

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