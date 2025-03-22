Любопытности и ...
Всё может быть!Всякие невероятности
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Любопытности и невероятности

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Танцы могут быть более эффективными, чем физические упражнения для снижения стресса

Танцы могут быть более эффективными, чем физические упражнения для снижения стресса

Чувствуете стресс? Вместо того, чтобы ходить в спортзал, возможно, вам стоит заняться танцами.Согласитесь, что это намного веселее! Хронический стресс разрушает наше тело и разум, и в течение многих лет эксперты советовали нам заниматься физическими упражнениями как средством против этой проблемы.

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