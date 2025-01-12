Российские военные взяли под контроль Янтарное в ДНР

Уничтожены два склада боеприпасов Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Янтарное Донецкой Народной Республики, сообщает Минобороны РФ.
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