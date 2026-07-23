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Maersk прекращает судоходство в украинские порты

Maersk прекращает судоходство в украинские порты

Maersk прекращает судоходство в украинские портыИюильская серия ударов по судам в портах Украины и северо-западной части Черного моря привела к тому, что один из крупнейших судоходных компаний - датская компания Maersk сообщила о прекращении судоходства в украинские порты ввиду возросших рисков и роста стоимости страховки.

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