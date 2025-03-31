Джей Басби: «Джеймс априори проиграл схватку со Стивеном Эй Смитом»

«Оставим в стороне тот факт, что Джеймсу вообще не стоило тратить время на защиту своего сына. В этом Стивен Эй в своем праве как комментатор: Бронни – буквально игрок НБА, а не какой-то анонимный паренек, пытающийся избежать внимания.