Барков о похвале Гретцки: «Вау. Услышать это от него – много значит. Все знают, что он сделал для хоккея»

Прошлой ночью «Флорида» обыграла «Эдмонтон» в первом матче финала Кубка Стэнли со счетом 3:0. По ходу матча канадец сказал про Баркова: «Лучший нападающим оборонительного плана, которого я видел со времен Троттье».