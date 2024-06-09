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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Барков о похвале Гретцки: «Вау. Услышать это от него – много значит. Все знают, что он сделал для хоккея»

Прошлой ночью «Флорида» обыграла «Эдмонтон» в первом матче финала Кубка Стэнли со счетом 3:0. По ходу матча канадец сказал про Баркова: «Лучший нападающим оборонительного плана, которого я видел со времен Троттье».

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