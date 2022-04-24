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ВОЗ: 169 случаев острого гепатита неизвестного происхождения зарегистрировано у детей в 12 странах мира

ВОЗ: 169 случаев острого гепатита неизвестного происхождения зарегистрировано у детей в 12 странах мира

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сделала заявление о появлении случаев острого гепатита неизвестного происхождения зарегистрировано у детей в разных странах.

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