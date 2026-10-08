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Иркутск Сегодня

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Эти цветы переживут морозы и порадуют ранним цветением: подзимний посев в Иркутской области

Некоторые сорта цветов можно сеять под зиму, и это очень удобно. Во-первых, вы экономите время весной, когда и без того много дел в саду.

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