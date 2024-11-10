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Царьград

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В Приморье семь подростков напали на автобус после ссоры с водителем

В Приморье семь подростков напали на автобус после ссоры с водителем

Подростки закидали камнями муниципальный автобус № 2М и побили водителя.В Приморье в городе Артем подростки напали на автобус № 2М после конфликта с водителем.

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