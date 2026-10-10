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ИА Регнум

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Колумбийские наемники ВСУ отказались идти на прорыв котла под Харьковом

Группа колумбийских наемников ВСУ отказалась идти на прорыв котла на волчанском направлении в Харьковской области.

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