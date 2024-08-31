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Царьград

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ЧВК «Медведь» собираются перебросить из Африки в Курскую область

ЧВК «Медведь» собираются перебросить из Африки в Курскую область

Формирование вернется из Буркина-Фасо в Россию из-за боев в Курской области.Порядка 100 бойцов ЧВК «Медведь» возвращаются в Россию, чтобы встать на защиту Курской области.

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