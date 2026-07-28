Подростки и родители: инструкция по применению друг к другу из Краснодарского края

Тема взаимоотношений подростков и родителей продолжает быть одной из первостепенных для ряда семей. Известный краснодарский психолог Ольга Безуглова поделилась с «ФедералПресс» практикой, проверенной на реальных примерах.
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