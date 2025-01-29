Ubisoft, как сообщается, отложила Assassin's Creed Shadows, чтобы ограничить роль Ясукэ Пос...

Ubisoft, как сообщается, отложила Assassin's Creed Shadows, чтобы ограничить роль ЯсукэПосле провала Star Wars Outlaws Ubisoft отложила Assassin’s Creed Shadows, чтобы еще больше отполировать игру, или, по крайней мере, так она сказала.
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