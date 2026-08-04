Amazon ответит в суде за рекламу морепродуктов

На компанию Amazon подали коллективный иск из-за рекламы морепродуктов и гринвошинга (greenwashing, когда компания намеренно делает упор на экоповестку в рекламе, чтобы выдать свой продукт за экологичный).
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