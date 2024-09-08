Тренерский штаб ямальского «Факела» готовит волейболистов к финальному матчу

Без разбора тактики соперников, но с мотивацией и восстановлением — так тренеры игроков «Факела» Вячеслав Нирка и Петр Королев настраивают подопечных перед финальной игрой чемпионата России по пляжному волейболу.
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