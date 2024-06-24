Буданов* признал сложную для ВСУ ситуацию на фронте

REUTERS/Alina Smutko Для военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте сложилась сложная ситуация, заявил в беседе с изданием Philadelphia Inquirer начальник Главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов*.
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