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Буданов* признал сложную для ВСУ ситуацию на фронте

Буданов* признал сложную для ВСУ ситуацию на фронте

REUTERS/Alina Smutko Для военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте сложилась сложная ситуация, заявил в беседе с изданием Philadelphia Inquirer начальник Главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов*.

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