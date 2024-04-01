Вестибюль станции «Технологический институт 1» будет работать и по выходным

Обычно он закрыт в воскресные и праздничные дни Режим работы вестибюля станции метро «Технологический институт 1» в Петербурге изменится почти на два месяца из-за капитального ремонта эскалатора, сообщает 1 апреля пресс-служба городской подземки.
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