⛲ У стелы «Город воинской славы» в Феодосии появится фонтан Рядом со строящейся стелой «Город воинской славы» заканчивают монтаж двойного фонтана, рассказал глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко.
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⛲ У стелы «Город воинской славы» в Феодосии появится фонтан Рядом со строящейся стелой «Город воинской славы» заканчивают монтаж двойного фонтана, рассказал глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко.