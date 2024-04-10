PRIMPRESS.RU
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

PRIMPRESS.RU

286 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вера Охотникова
    Как всегда для себя любимых«Будет вторая пен...
  • Ирина Быкова
    Одной рукой дают, другой - отнимают. Хотели как лучше, получилось как всегда. Жаба то душит.«Будет вторая пен...
  • Виктор Луговой
    Опять...? Старое доброе нижнепротерозойское "Вася + Катя = любофь"? Господи... Когда же вымрут эти одноклетошные пави...Романтики-вандалы...

«Информация против вас». Россиян предупредили об очередной ловушке мошенников

«Информация против вас». Россиян предупредили об очередной ловушке мошенников

Мошенники могут копировать голоса россиян для подтверждения финансовых операций. Депутат Госдумы Антон Немкин предупредил об этой уловке и порекомендовал в разговоре с незнакомцами не произносить слова «да» и «подтверждаю», сообщает PRIMPRESS.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх