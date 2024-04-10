«Информация против вас». Россиян предупредили об очередной ловушке мошенников

Мошенники могут копировать голоса россиян для подтверждения финансовых операций. Депутат Госдумы Антон Немкин предупредил об этой уловке и порекомендовал в разговоре с незнакомцами не произносить слова «да» и «подтверждаю», сообщает PRIMPRESS.
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