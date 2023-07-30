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Тайрон Лю: «Главная причина, почему «Клипперс» не выиграли чемпионат – Крис Пол и Блэйк Гриффин не ладили друг с другом»

Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю заявил, что плохие отношения между Крисом Полом и Блэйком Гриффином были главной причиной, почему «Клипперс» не смогли стать чемпионами.

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