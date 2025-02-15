Израиль может отложить вывод своих военных с юга Ливана

Global Look Press/Stringer/dpa Израиль может отложить вывод войск ЦАХАЛ с территории Ливана, если Бейрут не выполнит обязательства по обеспечению безопасности в приграничных районах, сообщила посол Израиля в России Симона Гальперин.
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