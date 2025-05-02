Китай задумался о переговорах с США: Пекин оценивает инициативу Вашингтона

Китай оценил заявления США о готовности к тарифным переговорам. Представитель министерства коммерции КНР отметил, что Пекин ждет от Вашингтона конкретных действий, а не только слов, чтобы восстановить доверие в торговых отношениях.
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