Балет «Спящая красавица» мариининской труппы сорвали овации в Харбине

В ходе проведения дней культуры Приморского края в китайской провинции Хэйлунцзян публика встретила овациями балет «Спящая красавица» труппы Мариинского театра, сообщает правительство российского региона.
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