Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставили Угледар, чтобы сохранить силы для дальнейших сражений. Об этом заявили военнослужащие ВСУ, передает издание The Independent.
В ВСУ объяснили переход Угледара под контроль России
Комментарии
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Житель Империи
Ну, да. Как всегда, отход на более лучшие позиции…, в то время, что за Угледаром чистое, ровное поле и никаких укреплений! Наркофюрер вместо Угледара поехал в америку, но это никак не нарушило традицию сдачи городов и посёлков!
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