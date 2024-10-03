В ВСУ объяснили переход Угледара под контроль России

Житель Империи

Ну, да. Как всегда, отход на более лучшие позиции…, в то время, что за Угледаром чистое, ровное поле и никаких укреплений! Наркофюрер вместо Угледара поехал в америку, но это никак не нарушило традицию сдачи городов и посёлков!