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Аргументы и Факты

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NYT: около миллиарда долларов нераскрытых средств поступило на выборы в США

NYT: около миллиарда долларов нераскрытых средств поступило на выборы в США

Почти миллиард долларов средств с нераскрытым происхождением был направлен на кампании в рамках промежуточных выборов в Конгресс США в 2026 году.

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