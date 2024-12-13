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Россиянам посоветовали способ сохранить зрение

Россиянам посоветовали способ сохранить зрение

Современный человек ежедневно сталкивается с факторами, провоцирующими проблемы со зрением, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, заведующий рефракционным отделением клиники микрохирургии глаза «АйМед» Кирилл Светлаков.

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