Россиянам посоветовали способ сохранить зрение

Современный человек ежедневно сталкивается с факторами, провоцирующими проблемы со зрением, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, заведующий рефракционным отделением клиники микрохирургии глаза «АйМед» Кирилл Светлаков.
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