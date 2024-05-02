НАРЭ снизило цены на газ 

Административный совет Национального агентства по регулированию в энергетике на открытом заседании утвердил регулируемые цены на поставку природного газа компанией Moldovagaz в контексте обязательств по оказанию коммунальных услуг для определенных категорий конечных потребителей и для поставок последнего варианта.
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