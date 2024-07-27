На следующей неделе в Архангельске ожидается временное отключение телерадиосигнала

Некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохих погодных условийТак, 29 июля, в связи с планируемым проведением профилактических работ в Архангельске, с 10:00 до 16:00 возможны кратковременные отключения программ телеканалов Ю-ТВ (25 ТВК), Солнце (31 ТВК), радиопрограммы Ретро ФМ (105,4 МГц).