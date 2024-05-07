Трансляция инаугурации президента РФ Владимира Путина Юлия СоколоваТрехдневные президентские выборы в России завершились 17 марта 2024 года, оставив за действующим главой государства Владимиром Путиным внушительные 87,28% голосов.
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