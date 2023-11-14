Фетисов о главе МОК Бахе: Послал бы его куда подальше

Вячеслав Фетисов, олимпийский чемпион по хоккею и депутат Государственной думы Российской Федерации, резко выразился в адрес президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха из-за его слов об альтернативных соревнованиях.
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