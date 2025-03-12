На Западе рассказали о позиции Трампа по демилитаризации Украины

Требование к украинским властям демилитаризировать страну со стороны президента США Дональда Трампа в ходе переговоров по урегулированию конфликта с Россией не выдвигалось, 12 марта сообщает агентство Reuters со ссылкой на европейского чиновника.
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