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На Западе рассказали о позиции Трампа по демилитаризации Украины

На Западе рассказали о позиции Трампа по демилитаризации Украины

Требование к украинским властям демилитаризировать страну со стороны президента США Дональда Трампа в ходе переговоров по урегулированию конфликта с Россией не выдвигалось, 12 марта сообщает агентство Reuters со ссылкой на европейского чиновника.

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