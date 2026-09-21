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Taylor Swift to receive first-ever MTV VMA Artistic Director Honors

Grammy-winning singer-songwriter Taylor Swift will receive the inaugural MTV VMA Artist Director Honors at the MTV Video Music Awards on Sunday.

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