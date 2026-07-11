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В Польше запустили серийное производство аналога иранского БПЛА Shahed

В Польше запустили серийное производство аналога иранского БПЛА Shahed

Польская компания Hornet — Polskie Drony на своем заводе в Сохачеве запустила первую производственную линию по серийному производству дронов Szerszen («Шершень»), способных наносить удары на значительные расстояния.

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