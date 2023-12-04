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Несекретные материалы

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Нужно ли официально признавать новую ВУС «оператор дрона»

Нужно ли официально признавать новую ВУС «оператор дрона»

И снова мы возвращаемся к тематике использования дронов различных типов в зоне СВО. Воздушные, морские надводные и подводные, даже наземные – беспилотные аппараты уже стали неотъемлемой частью средств ведения современной войны.

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