Собянин поздравил с 20-летием Совет муниципальных образований Москвы

Организация успешно защищает интересы муниципальных образований в городе Мэр Москвы Сергей Собянин отправил поздравительную телеграмму членам Совета муниципальных образований Москвы, которые отмечают 20-летие организации.
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