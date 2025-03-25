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В Госдуме одобрили: российским школьницам будут платить по 100 тысяч рублей, но есть нюанс

В Госдуме одобрили: российским школьницам будут платить по 100 тысяч рублей, но есть нюанс

БлокнотРУ Школьницам будут платить по 100 тысяч рублей. Такое решение приняли в Орловской области.

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Комментарии
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АК
Александр Кутуев
Там не цыгане случайно у власти?
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3 час.
Bogdan Stupin
&quot;Там не цыгане случайно у власти?&quot; Ну, цыгане в массе своей далеко не НАСТОЛЬКО debily, как слишком уж многие граждане, окопавшиеся в кабинетах.
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3 час.
Николай Берлизов
Губернатор именно поощряет тупых малолетних мокрощелок и без него развращённых всем  нынешним укладом жизни. Ведь это детки поколения &quot;Дома-2&quot;, которые уже уяснили, что трахаться с малолетства куда полезнее, веселее и, главное, выгоднее, чем набираться полезных знаний. И что думать надо не головой, а гениталиями (как, похоже, мыслят орловский губернатор и некоторые наши народные избранники). Да, бывали в советское время уникальные случаи, когда беременели школьницы - никто им за это пособий не выплачивал, а их шизанутым партнерам светиила статья 117 УК РСФСР со всеми вытекающими. Включая обряд опущения в местах заключения. И что-то не помню, чтобы такие торопливые барышни потом вырастали во что-либо путное. Из осинки апельсинка не вырастет.
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2 час.
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