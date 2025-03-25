В Госдуме одобрили: российским школьницам будут платить по 100 тысяч рублей, но есть нюанс

Николай Берлизов

Губернатор именно поощряет тупых малолетних мокрощелок и без него развращённых всем нынешним укладом жизни. Ведь это детки поколения "Дома-2", которые уже уяснили, что трахаться с малолетства куда полезнее, веселее и, главное, выгоднее, чем набираться полезных знаний. И что думать надо не головой, а гениталиями (как, похоже, мыслят орловский губернатор и некоторые наши народные избранники). Да, бывали в советское время уникальные случаи, когда беременели школьницы - никто им за это пособий не выплачивал, а их шизанутым партнерам светиила статья 117 УК РСФСР со всеми вытекающими. Включая обряд опущения в местах заключения. И что-то не помню, чтобы такие торопливые барышни потом вырастали во что-либо путное. Из осинки апельсинка не вырастет.