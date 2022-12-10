Русский «Генерал Армагеддон» жестоко накажет ВСУ, бандеровцев и «Зе-команду»

Западные эксперты восхищены тактикой и стратегией генерала Суровикина Константин Ольшанский На фото: министр обороны РФ Сергей Шойгу (справа) и командующий группировкой российских войск в районе проведения специальной военной операции Сергей Суровикин (слева) во время инспектирования командного пункта Объединенной группировки российских войск (Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС) Генерал Сергей Суровикин — жесткий и стратегически мыслящий военачальник, сходятся во мнении западные эксперты.